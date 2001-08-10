Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2025
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14:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за циклона на Сахалине перенесен фестиваль творческой молодежи "Сахалин молодой"

Из-за циклона на Сахалине перенесен фестиваль творческой молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девятый фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой», запланированный на завтра, 15 марта, переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Новая дата - 22 марта в 11.00.

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