На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Практические занятия по отражению нападения условных диверсантов в ходе передвижения по населённым пунктам отрабатывают военнослужащие на полигоне армейского корпуса ВВО «Успеновский», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий каждый обучаемый строго следит за своим сектором и прикрывает товарища при движении или населённому пункту. Во время столкновения с «противником» каждый военнослужащие чётко следует заранее отработанным действиям.
При проведении занятия для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяются средства имитации и холостых боеприпасов, в роли условного противника выступают военнослужащие разведывательного подразделения.
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