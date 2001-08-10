Тихоокеанское
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13:11, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практические занятия по отражению нападения условных диверсантов в ходе передвижения по населённым пунктам отрабатывают военнослужащие на полигоне армейского корпуса ВВО «Успеновский», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий каждый обучаемый строго следит за своим сектором и прикрывает товарища при движении или населённому пункту. Во время столкновения с «противником» каждый военнослужащие чётко следует заранее отработанным действиям.

При проведении занятия для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяются средства имитации и холостых боеприпасов, в роли условного противника выступают военнослужащие разведывательного подразделения.

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