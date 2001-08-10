Бригады Сахалинэнерго из-за метели находятся в режиме повышенной готовности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 аварийно-восстановительные бригады ПАО «Сахалинэнерго» продолжают находиться в режиме повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
В настоящее время электрические сети выдерживают натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения, в течение ночи большинство из них было оперативно устранено.
В настоящее время энергетики ведут ремонт на двух линиях электропередачи напряжением 10 кВ, от которых зависит электроснабжение нескольких улиц в планировочном районе Хомутово и ряда садоводческих обществ в микрорайоне Весточка областного центра.
Энергокомпания напоминает, что узнать о плановых и неплановых работах на ЛЭП можно на сайте филиала «Распределительные сети».
Также здесь можно оставить заявку о нарушении электроснабжения или отправить на номер телефона +7-903-767-60-16 сообщение следующего характера: населенный пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение). Обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответ должен поступить в течение 30 минут.
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