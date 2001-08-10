В 2024 году в Сахалинской области 151 семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременное пособие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году 151 семья, которая приняла на воспитание детей, получила единовременную выплату от Отделения Социального фонда России по Сахалинской области. Пособие предоставляется единоразово в фиксированном размере., рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — это разовая мера поддержки, на которую имеют право усыновители детей, их опекуны, попечители или приемные родители.

В 2025 году размер выплаты в Сахалинской области с учетом районного коэффициента составляет:

- Юг, центр Сахалина — 37 718,39 рублей;

- Оха, Ноглики — 43 106,74 рублей;

- Курильские острова — 53 883,42 рублей.

«Обращаем внимание, что в случае усыновления ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 205 856,61 рублей и увеличивается на соответствующий районный коэффициент. Если семья берет на воспитание нескольких детей, пособие положено на каждого из них», — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.

Для получения единовременного пособия необходимо подать заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или МФЦ. К заявлению необходимо приложить копию решения суда об усыновлении. Также заявление можно подать на портале госуслуг.

Заявление на выплату необходимо подать в течение 6 месяцев с момента официального усыновления, установления опеки (попечительства) либо принятия ребенка в семью.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Сахалинской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).