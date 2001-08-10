Тихоокеанское
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09:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля во всех муниципальных образованиях Сахалинской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», рассказали ТИА "Острова" в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области. 

На ярмарке трудоустройства жители области получат уникальную возможность встретиться лицом к лицу с представителями ведущих организаций региона. Это шанс задать все интересующие вопросы об условиях труда и зарплате, а также пройти собеседование и найти работу мечты. Работодатели, в свою очередь, смогут представить свои компании и найти новых талантливых работников.

Но ярмарка — это не только про трудоустройство. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы и тренинги, которые помогут раскрыть потенциал и достичь новых высот в карьере. Начинающие предприниматели смогут посетить обучающие занятия и получить ценные знания для старта своего дела. Также на ярмарке пройдут семинары по вопросам трудовых отношений, профориентационные мероприятия и консультации по бесплатному обучению и услугам центра занятости.

«Региональный этап прошлогодней ярмарки оказался весьма результативным: 103 человека нашли работу, более двух тысяч человек приняли участие в мастер-классах, семинарах, тренингах. Мероприятия ярмарки рассчитаны на людей с разными целями: кто-то хочет найти работу или работников, кто-то планирует сменить сферу деятельности или стать предпринимателем. Мы готовы помочь каждому: студентам, школьникам и их родителям, безработным, выпускникам вузов и средних профессиональных учебных заведений, работодателям и желающим сменить карьерную траекторию. Приглашаем всех желающих!» – прокомментировала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Один из тех, кто нашел работу на ярмарке трудоустройства – Игорь Урбанович. В прошлом году мужчина трудоустроился рабочим по комплексному обслуживанию зданий в Горнозаводскую среднюю школу и работает там до сих пор.

«Мне очень нравится то, что я делаю. За 17 лет стажа столяром я набрался опыта и теперь с лёгкостью выполняю поставленные задачи. К тому же школа, в которой я работаю, находится недалеко от моего дома. Советую всем, кто не может самостоятельно найти работу, посещать подобные мероприятия», – поделился Игорь Урбанович.

Консультации по телефонам: 67-26-01, 67-25-94.

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