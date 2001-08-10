Самозанятых дальневосточников в ВТБ стало вдвое больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2024 года число самозанятых жителей Дальнего Востока на обслуживании в ВТБ увеличилось в 2,1 раза. В ТОП-5 прироста вошли: Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Якутия и Бурятия. Эти регионы формируют 72% от общего числа самозанятых клиентов ВТБ в ДФО. По итогам 2024-го с ВТБ сотрудничают более 8,3 тысяч самозанятых дальневосточников.

Спрос на услуги самозанятых растет и у бизнеса, и у госкомпаний. Корпорация МСП отчиталась, что объем закупок крупнейших государственных компаний у таких граждан в 2024 году вырос на 64% и достиг 11,9 млрд рублей. Количество таких поставщиков выросло на 18%, до 9 тыс. человек, которые заключили 15 тыс. договоров с госкомпаниями – это на 20% больше, чем годом раньше.

По данным ФНС России, средний чек самозанятого составил в прошлом году 1,7 тыс. рублей. Половина самозанятых – это новые лица в правовом поле, которые прежде не декларировали доходы. Средний возраст самозанятого – 36 лет, самому младшему – 14, а самому старшему – 84 года.