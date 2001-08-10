Тихоокеанское
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17:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске строят 45-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья

В Поронайске строят 45-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из аварийного и отслужившего свой срок — в новое, комфортное и современное. В Поронайском муниципальном округе продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и Правительства Сахалинской области с 2013 года в новое комфортное жилье переехали около более 1700 поронайских семей. 
 
Очередную пятиэтажку строят по улице 40 лет ВЛКСМ. За последние пять лет этом микрорайоне города появились более десяти новостроек. В конце этого года микрорайон прирастет еще одни 45-квартирным домом. Новоселами станут семьи из Поронайска и сельских населенных пунктов.
 
Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада и кровли, монтажу вентиляционной системы, возведению перегородок. В ближайшее время строители планируют подключить дом к отоплению и начать чистовую отделку помещений. К началу лета приступят к благоустройству территории.
 
- В дом полностью заведены все коммуникации. В ближайшее время начнем устройство керамогранитного фасада. После подачи отопления в дом, приступим к отделке квартир и помещений. Будущие жильцы уже приходят, наблюдают за процессом строительства, - отметил заместитель директора ООО «Авангард» Дмитрий Олешко.
 
В новом доме одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Они будут предоставлены гражданам в отделке «под ключ». Придомовые территории оборудуют парковочными местами, детской площадкой, выполнят благоустройство и озеленение.
 
Строительство по программе ведется не только в районном центре, но и в сельских населенных пунктах. В настоящее время ведется строительство шести двухквартирных домов в селе Гастелло.

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