15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сильное волнение моря ожидается у охотоморского побережья Итурупа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 14 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря 4 м и более. Явление сохранится до утра 15 марта, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района держаться на безопасном расстоянии от моря.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
14:30 7 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" думают, как летом охлаждать помещения с помощью снега
09:00 7 Марта На Сахалине наградили брата и сестру, собиравших мусор за рыбаками
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
Выбор редакции
- 09:40 12 Марта Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 11 Марта В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?