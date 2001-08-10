Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2025
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Сильное волнение моря ожидается у охотоморского побережья Итурупа
15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сильное волнение моря ожидается у охотоморского побережья Итурупа

Сильное волнение моря ожидается у охотоморского побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 14 марта у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря 4 м и более. Явление сохранится до утра 15 марта, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района держаться на безопасном расстоянии от моря.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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