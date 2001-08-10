Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россиянам на отдыхе в Турции стала доступна оплата по QR-коду. Первыми такую возможность получили клиенты ВТБ. Операции уже проходят в торговых центрах Турции в разных городах. Оплачивать покупки можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. Комиссия за проведение платежа нет, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн. Это существенно повысит удобство для россиян, привлекательность турецких курортов и сделает отпускной сезон в этом году еще привлекательнее», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Ранев ВТБ Онлайн была реализована возможность пополнения турецких карт Troy и Ininal.