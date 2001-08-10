За два года зарплатные ожидания на Дальнем Востоке выросли на 17%, а предложения - на 33%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, проанализировали, как изменились за прошедшие два года — с 2023 по 2025 — зарплатные предложения и ожидания в Дальневосточном ФО.
По итогам февраля 2025 года медианные предложения работодателей на Дальнем Востоке достигли 80 000 рублей, а тогда как зарплатные ожидания дальневосточных соискателей - 70 000 рублей, в среднем.
За два года средние ожидаемые заработные платы выросли в регионе на 17%, в сумме это +10 000 рублей (с 60 000 рублей в феврале 2023), средние предлагаемые — на 33%, или +20 000 рублей (с 60 000 рублей в феврале 2023).
Максимальная разница в пользу предлагаемых зарплат в ДФО была зафиксирована в июне и июле 2024 года, тогда средние предложения были на 20 000 рублей больше средних ожиданий (80 000 и 60 000 рублей, соответственно).
Данные опроса работодателей, проведенного hh.ru, показывают, что зарплаты и дальше будут расти: 63% работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников. Из них 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, а 21% будут ориентироваться на рынок, а также на запросы работников и соискателей.
«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся», — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
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