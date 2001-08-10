Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2025
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Лиса на Камчатке попыталась "устроиться" на службу в Росгвардию

Лиса на Камчатке попыталась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одно из спецподразделений Росгвардии в Камчатском крае облюбовала лиса. Животное регулярно приходит в гости к силовикам и даже пытается "устроиться" на службу, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Гостью прозвали Алисой, в честь героини книги "Буратино". Недавно она пришла на пропускной пункт подразделения и принялась его сторожить.

"Спецназовцы оценили стремление плутовки, но на службу не взяли. Штат служебных животных укомплектован полностью", - сообщили в ведомстве.

В Росгвардии напомнили, что специалисты не рекомендуют подкармливать диких животных. Это может быть опасно и для животного, и для человека - лисы могут быть переносчиками смертельно опасных инфекций.

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