Лиса на Камчатке попыталась "устроиться" на службу в Росгвардию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одно из спецподразделений Росгвардии в Камчатском крае облюбовала лиса. Животное регулярно приходит в гости к силовикам и даже пытается "устроиться" на службу, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Гостью прозвали Алисой, в честь героини книги "Буратино". Недавно она пришла на пропускной пункт подразделения и принялась его сторожить.
"Спецназовцы оценили стремление плутовки, но на службу не взяли. Штат служебных животных укомплектован полностью", - сообщили в ведомстве.
В Росгвардии напомнили, что специалисты не рекомендуют подкармливать диких животных. Это может быть опасно и для животного, и для человека - лисы могут быть переносчиками смертельно опасных инфекций.
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