Из села Эссо на камчатке стартовала большая гонка "Берингия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» торжественно открылась на зимнем спортивном комплексе «Оленгендэ». 12 каюров вышли на старт гонки-пролога - это маршрут на 10 километров, по результатам которого определяются порядок старта на главную дистанцию. По итогам гонки-пролога первое место занял Александр Кривогорницын, на втором месте Алексей Попов, а на третьем Николай Левковский.
«Гонка у нас молодеет, участвуют молодые парни и девушки. Это приятно, это означает, что у нас существует преимущественность поколений и в гонку идут уже дети каюров и внуки каюров, которые когда-то работали оленеводами, почтальонами, во время Великой Течественной войны возили грузы на собачьих упряжках. То есть та историческая справедливость она и восстанавливается и сохраняется благодаря проведению Камчатской традиционной гонки», - рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлёв.
Традиционно для гостей мероприятия прошла концертная программа с участием национальных коллективов. Работали тематические площадки для детей. В открытии гонки и передаче «Берингийского огня» принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В этот же день прошёл гастрономический фестиваль «Амаркан», посвященный камчатской кухне и северным деликатесам. Известные шеф-повара России представили авторские блюда из оленины, раскрывая уникальные вкусы Камчатки.
Перед техническим стартом гонки главная судейская коллегия приняла ряд решений. Первое коснулось переноса даты старта в большую гонку с 9 на 10 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Второе решение было принято в отношении двух каюров: Андрей Притчин не примет участие в гонке по состоянию здоровья, а София Яганова добровольно отказалась от участия.
В этом году участникам предстоит преодолеть до 1425 км по заснеженным просторам полуострова. Финиш состоится 5 апреля в Усть-Камчатске.
Традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» в этом году будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также защитникам Родины, исполняющим свой долг в рамках специальной военной операции. Соответствующее решение принял Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В 2025 году Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» будет отмечать 35 лет с момента проведения первой гонки в 1990 году. Тогда на трассу протяжённостью 250 километров вышли 8 упряжек. Маршрут проходил из села Эссо в поселок Мильково. Мероприятие было заявлено как ежегодное событие для восстановления традиций северного собаководства и сохранения аборигенной камчатской лайки.
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