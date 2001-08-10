Вступили в силу изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцам напоминают, что с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
При регистрации машины полис ОСАГО не требуется, но нужен для управления на дороге.
Отменено прекращение регистрации машины по заявлению владельца, в том числе через портал Госуслуг.
Добавилось прекращение регистрации машины при заключении договора купли-продажи через портал Государственных услуг в электронном виде сразу, не дожидаясь 10 дней. По-прежнему прежний собственник может прекратить регистрацию машины через 10 дней после ее продажи, если покупатель её не зарегистрировал, но только обратившись в подразделение Госавтоинспекции с оригиналом договора.
Добавилась возможность прекратить регистрацию машины, если её угнали, обратившись в подразделение Госавтоинспекции.
Добавилась возможность снять с учёта машину в случае её гибели, уничтожения, предоставив подтверждающие документы, например справку с МЧС, в случае её пожара.
Доверенность на оформление машины теперь можно оформить на портале Госуслуги в электронном виде.
При любом возобновлении учёта транспортного средства потребуется его осмотр.
Появилось новое основание для отказа в совершении регистрационных действий с транспортным средством-неоплата утилизационного сбора на таможне.
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