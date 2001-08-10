Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2025
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13 марта в заливе Мордвинова прогнозируется разрушение припая
13:50, | Новости общества Сахалина и Курил

13 марта в заливе Мордвинова прогнозируется разрушение припая

13 марта в заливе Мордвинова прогнозируется разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 марта в заливе Мордвинова, под воздействием сильного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, возможен взлом и частичное разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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