На Сахалине стрелки-зенитчики учатся поражать воздушные цели на тренажере ПЗРК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице островного региона военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, успешно проходят курс подготовки стрелков-зенитчиков на переносном зенитно-ракетном комплексе (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Во время проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают устройство и эксплуатацию ПЗРК, правила стрельбы и боевой работы на нём.

Военнослужащие поразили воздушные цели, которые имитировали самолёты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.

Помимо этого, стрелки-зенитчики изучили порядок ведения разведки за средствами воздушного нападения условного противника и ракетно-стрелковую подготовку, которая включала в себя определение дальности, высоты полёта, курса и параметров цели, а также выбор вида пуска.

Занятия с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции.