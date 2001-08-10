ВТБ: рекордное число предпринимателей выбрали льготные правовые режимы Дальнего Востока и Арктики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году 155 клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ стали резидентами льготных правовых режимов Дальнего Востока и Арктики. Это рекорд за все время работы таких механизмов господдержки. Объем новых заявленных инвестиций превышает 60 млрд рублей. Сейчас ВТБ обслуживает более тысячи клиентов среднего и малого бизнеса в преференциальных режимах или каждого третьего резидента.

Наиболее популярными регионами для новых резидентов стали Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область. В структуре этих предприятий лидируют сферы услуг, строительства и логистики.

"Практический каждый третий резидент преференциальных режимов выбирает ВТБ своим финансовым партнером, а общий инвестпортфель наших клиентов превышает 824 млрд рублей. Сегодня в фокусе их внимания не только Дальний Восток, но и Арктика, на которую приходится уже треть запланированного объема инвестиций и более половины новых резидентов в 2024 году. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики мы стремимся комплексно поддерживать инвесторов на всех этапах реализации их проектов - от выбора льготного режима до предоставления инструментов для оптимизации бизнес-процессов", - прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

В рамках заключенного на ВЭФ-2023 соглашения КРДВ и ВТБ реализуют проект по информированию жителей ДФО и российской Арктики о мерах государственной поддержки для старта и развития бизнеса. В том числе - о способах получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), Свободного порта (СПВ), Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и преференциального режима на Курильских островах (КОРФ), налоговых льготах и административной поддержке, возможностях привлечения финансирования под новые инвестиционные проекты, применения сервисов и услуг. В проекте принимают участие 16 регионов и 15 офисов банка по обслуживанию юридических лиц от Мурманска до Приморского края.

"Главной задачей нового проекта является повышение привлекательности регионов для новых инвесторов и помощь действующим резидентам в успешной реализации заявленных проектов, эффективное сопровождение резидентов, вышедших на операционную стадию. Для нас важно делать работу бизнеса удобной и простой, повышать стандарты привлечения и сопровождения российских и иностранных инвесторов. Для этого мы, учитывая мнение предпринимателей и экономическую ситуацию в России и в мире, непрерывно донастраиваем и совершенствуем преференциальные режимы, вводим новые механизмы господдержки, расширяем и актуализируем набор сервисов и услуг. В рамках сотрудничества с ВТБ более 150 сотрудников организации, работающих с корпоративным сегментом, прошли специальный курс обучения КРДВ о мерах господдержки для старта и развития бизнеса, простых и удобных способах получения статуса резидента ТОР, СПВ, АЗРФ и КОРФ для дальнейшего информирования клиентов банка. Для наглядности разработана кобрендинговая информационная печатная продукция, которая также содержит информацию о привлечении финансирования для реализации инвестпроектов", - сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

По его словам, преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики предлагают инвесторам выгодные возможности для успешной реализации бизнес-идей в самых разных сферах. Это подтверждается количеством проектов, созданных резидентами преференциальных режимов - более 1000 крупных, средних и малых предприятий в таких отраслях, как жилищное строительство, логистика, сфера услуг, туризм, нефте- и газохимия, горнодобыча, медицинская и авиационная промышленность, лесная и рыбоперерабатывающая отрасли. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике резидентами ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ с применением других мер господдержки, составляет около 3,8 тысячи - 89% из них являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Объем привлеченных инвестиций составляет более 11,4 триллионов рублей, из которых 5,4 триллиона уже вложено. Создано более 167 тысяч рабочих мест.