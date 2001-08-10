Сахалинские пограничники передали символ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю - несколько тысяч километров. Такое растояние по островам Сахалинской области преодолела "Эстафета Победы - 2025", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

Пограничный столб - символ Эстафеты Победы посетил остров Кунашир, острова малой Курильской гряды: Шикотан, Зеленый и Танфильева. На осторове Сахалин Международная военно-патриотическая акция прошла в г. Южно-Сахалинск, г. Невельск, г. Холмск, г. Поронайск, пгт. Смирных, г. Корсаков, с. Озерское.

В каждом населенном пункте в рамках акции состоялись торжественные и патриотические мероприятия с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, представителей органов власти региона, молодежи, представителей ветеранских организаций.

Следующим пунктом маршрута Эстафеты Победы станет Приморский край.

Эстафета завершится 28 мая в день пограничной службы ФСБ России в Москве у "Могилы Неизвестного Солдата". Общая длина маршрутов эстафеты превысит 65 тысяч километров.

"Эстафета Победа" помогает сохранить связь поколений, напомнить о подвиге воинов-пограничников, которые в годы Великой Отечественной войны первыми встретили немецко-фашистских захватчиков.

Акция призвана сохранить историческую память о подвиге советского народа, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Эстафету Победы" называют одним из самых масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая имеет огромное историческое значение для всех стран, входивших в состав СССР.