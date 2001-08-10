В 2024 году 25 сахалинцев и курильчан, пострадавших на производстве, прошли лечение в Центрах реабилитации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году сахалинцы и курильчане, которые ранее пострадали в результате несчастного случая на производстве или от профессиональных заболеваний, восстанавливали здоровье в специализированных центрах реабилитации Соцфонда в Анапе, Омске и Тюмени, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

Жители области, которым по программе реабилитации пострадавшего на производстве рекомендовано санаторно-курортное лечение, проходят его в многопрофильных Центрах за счёт средств Отделения СФР по Сахалинской области. Кроме того, тем, кто продолжает работать, Отделение фонда оплачивает дополнительный отпуск на период реабилитации и компенсирует проезд к месту лечения и обратно. Лечение можно проходить ежегодно.

В прошлом году сахалинцы и курильчане проходили лечение в специализированных центрах реабилитации Соцфонда «Кристалл» (г. Анапа), «Омский» (г. Омск), «Тараскуль» (г. Тюмень) и в реабилитационном и учебном центре Социального фонда России (Московская область).

Также, с 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции (СВО) имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Ветераны могут пройти восстановительный курс в одном из реабилитационных центров Социального фонда. Отделение СФР по Сахалинской области обеспечивает персональное сопровождение участников СВО на протяжении всего периода оформления документов. Отметим, что участники СВО, имеющие звание Героя России или инвалидность I группы, обслуживаются вне очереди.

Напомним, что для получения услуги вышеперечисленным категориям граждан следует подать заявление на портале госуслуг или обратиться лично в любую клиентскую службу Отделения СФР Сахалинской области и в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Сахалинской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).