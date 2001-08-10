Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2025
Сейчас 19:45
86,57|93,66
13 марта в заливе Мордвинова прогнозируется разрушение припая
09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продолжаются работы по вывозу снега

В Поронайске продолжаются работы по вывозу снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коммунальные и дорожные службы продолжают приводить в порядок улицы и дворы Поронайского района. С начала года в Поронайске с улично-дорожной сети вывезено более 40 тысяч кубометров снега. 
 
Сейчас работы по вывозу снежных масс на полигон продолжаются, в планах вывезти еще 1200 тонн снега с улиц и межквартальных проездов. 
 
Особое внимание уделяется проблемным участкам, которые в весенний период подвержены подтоплениям. 
 
Также коммунальщики приступили к расконсервации решеток водопропускных колодцев автомобильных дорог и тротуаров. Эти мероприятия позволят ускорить сход талых вод и снизить возможность подтопления в период плюсовых температур.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?