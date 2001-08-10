В Поронайске продолжаются работы по вывозу снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коммунальные и дорожные службы продолжают приводить в порядок улицы и дворы Поронайского района. С начала года в Поронайске с улично-дорожной сети вывезено более 40 тысяч кубометров снега.

Сейчас работы по вывозу снежных масс на полигон продолжаются, в планах вывезти еще 1200 тонн снега с улиц и межквартальных проездов.

Особое внимание уделяется проблемным участкам, которые в весенний период подвержены подтоплениям.

Также коммунальщики приступили к расконсервации решеток водопропускных колодцев автомобильных дорог и тротуаров. Эти мероприятия позволят ускорить сход талых вод и снизить возможность подтопления в период плюсовых температур.