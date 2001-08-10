В Южно-Сахалинске над оптимизацией рабочего процесса чаще задумываются те, кто зарабатывает больше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.
У 34% работающих южносахалинцев есть предложения для руководства по оптимизации рабочих процессов. Чаще всего над улучшением бизнес-процессов размышляют те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (46%). Мужчины более инициативны. Идеи, как улучшить рабочий процесс, работники до 35 лет выдвигают чаще тех, кто старше. Однако, судя по комментариям, молодежь в большей степени ориентирована на оптимальном распределении времени («Гибкий график»; «Гибрид»), а старшее поколение чаще говорит о необходимости улучшения материально-технической базы, устранении «узких мест» в бизнес-процессах, поднимает вопросы доверия руководства к подчиненным. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений.
Свои идеи большинство инициативных сотрудников не боится высказать открыто: 71% готовы обсуждать их на личных встречах, 13% предпочли бы действовать через представителей трудовых коллективов, каждый двадцатый — изложить их письменно, и лишь 1 из 100 — анонимно.
64% верят, что их предложения будут рассмотрены: 20% абсолютно убеждены в этом, 44% — скорее уверены. 24% скорее сомневаются в успехе, а 12% абсолютно уверены, что их идеи будут проигнорированы.
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Время проведения: 21 февраля — 7 марта 2025 года
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