Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2025
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12 марта в заливе Мордвинова прогнозируется отрыв припая
15:37, | Новости общества Сахалина и Курил

12 марта в заливе Мордвинова прогнозируется отрыв припая

12 марта в заливе Мордвинова прогнозируется отрыв припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 марта в заливе Мордвинова под воздействием значительных приливно-отливных колебаний уровня моря возможен взлом и частичное разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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