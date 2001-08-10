Сахалинэнерго стало участником благотворительной акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках благотворительной акции РусГидро «Книжки в подарок» энергетики ПАО «Сахалинэнерго» передали в учреждения, которые работают с детьми, имеющими проблемы со зрением, комплекты специальных тактильных книг. Наборы получили детский сад «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска и Сахалинская областная специальная библиотеки для слепых, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Специализированные книги для детей младшего и старшего дошкольного возраста изданы на средства РусГидро благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Такие издания распространяются только бесплатно и адресно.

В книгах использованы специальные полиграфические технологии: четкие контуры изображений, многоуровневая аппликация, конструктивные движущиеся, игровые и музыкальные элементы, тактильные вставки из материалов различной фактуры. А наличие в комплекте «волшебного карандаша» оживляет произведение: дети могут слышать стихи, загадки, звуки природы, голоса персонажей, записанные профессиональными артистами.

В этом году дети будут знакомиться по книгам с приключениями Мюнхгаузена и продолжат изучать мир вокруг нас. По словам педагогов, эти комплекты незаменимый помощник в образовательном процессе, они развивают мелкую моторику рук, помогают в развитии остаточного зрения, занимательные, интересные и очень нравятся детям.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.