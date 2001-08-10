В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 марта стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса "Земский почтальон". Организаторы мероприятия - федеральный партийный проект "Единой России" "Российское село" и Общероссийская молодежная организация "Российский союз сельской молодежи" при содействии Минцифры РФ, Минсельхоза России и федеральных операторов почтовой связи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.
"В отдалённых сёлах и деревнях почта остаётся единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны - люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе", - отметил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Почта России гордится своей ролью в жизни каждого уголка нашей страны, особенно малых городов и сёл. "Земский почтальон" - важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии - наша общая задача", - отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.
Участниками всероссийского конкурса станут специалисты с опытом работы от одного года. Обязательное условие - работа в населённых пунктах численностью до 50 000 человек.
"Земский почтальон" состоит из трех этапов. На первом - в срок до 10 апреля почтовые работники будут подавать онлайн-заявки на сайте организатора в соответствующем разделе. Второй этап конкурса пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.
Кроме того, с 12 мая по 5 июня 2025 г. в социальной сети "ВКонтакте" начнется общественное голосование в специальной номинации - "Народный почтальон", основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня В Макарове автомобиль въехал в подъезд многоквартирного дома
09:39 Сегодня В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
09:02 Сегодня На Сахалине убили занесённого в Красную книгу белоплечего орлана
09:18 Сегодня 137 нарушений правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
12:39 4 Марта На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках
10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?