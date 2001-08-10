В России впервые выберут лучшего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 марта стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса "Земский почтальон". Организаторы мероприятия - федеральный партийный проект "Единой России" "Российское село" и Общероссийская молодежная организация "Российский союз сельской молодежи" при содействии Минцифры РФ, Минсельхоза России и федеральных операторов почтовой связи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.

"В отдалённых сёлах и деревнях почта остаётся единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны - люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе", - отметил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Почта России гордится своей ролью в жизни каждого уголка нашей страны, особенно малых городов и сёл. "Земский почтальон" - важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии - наша общая задача", - отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Участниками всероссийского конкурса станут специалисты с опытом работы от одного года. Обязательное условие - работа в населённых пунктах численностью до 50 000 человек.

"Земский почтальон" состоит из трех этапов. На первом - в срок до 10 апреля почтовые работники будут подавать онлайн-заявки на сайте организатора в соответствующем разделе. Второй этап конкурса пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня 2025 г. в социальной сети "ВКонтакте" начнется общественное голосование в специальной номинации - "Народный почтальон", основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.