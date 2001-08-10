Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2025
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На территории 11 районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность
17:40, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории 11 районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность

На территории 11 районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11-12 марта  - лавинная опасность прогнозируется на территории Невельского, Томаринского, Холмского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Макаровского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрации указанных районов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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