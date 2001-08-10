Почтовую открытку, посвящённую юбилею "Берингии", торжественно погасили на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Почта России" выпустила открытку и почтовый штемпель к 35-летнему юбилею традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия". В церемонии гашения приняли участие губернатор Владимир Солодов, его общественный советник по вопросам социально-экономического развития Корякского округа Валентина Броневич и директор управления ФПС края Иван Чернецов, пишет astv.ru.
Вместе они поставили подписи и оттиск специального почтового штемпеля "Берингия" на новых открытках.
- В этом году исполняется 35 лет с того дня, когда впервые гонка "Берингия" прошла на Камчатке. Это действительно настоящий праздник. Событие, в котором объединяются верность традициям, стремление к результатам, объединение всех наших жителей вокруг тех традиций, которые лежат в основе гонки. Наш постоянный партнёр, "Почта России", выпустил специальный штемпель, и я уверен, что сегодняшнее мероприятие войдёт в историю региона и выпуск новых открыток, посвященных памятным для Камчатки датам, станет доброй традицией "Почты России", - сказал Владимир Солодов.
Валентина Броневич вручила Ивану Чернецову книгу "Трудовой подвиг жителей Корякского народа в годы Великой Отечественной войны", в которой среди более семи тысяч фамилий людей, представленных к наградам, есть 95 фамилий каюров. Многие из них работали именно почтарями, осуществляли связь между населёнными пунктами.
- "Берингия" - это праздник. Гонка, каюры, собаки - это жизнь! И, конечно, этой жизни не 35 лет, этой истории более 3 000 лет. Столько человек Севера и собака живут рядом. С этим связано много побед и завоеваний человека на Севере, - сказала Валентина Броневич.
Директор УФПС Камчатского края Иван Чернецов со своей стороны поздравил всех с историческим событием.
- Специальным выпуском маркированной открытки "Берингия" мы подчёркиваем значимость традиционной гонки на собачьих упряжках в культурном и историческом наследии России, её ценность в жизни страны, - отметил Иван Чернецов.
На открытку "Берингия" нанесена литера "В", поэтому для её отправки в любой регион России не нужно доклеивать марку. Работа над созданием маркированной открытки длилась несколько месяцев. Её тираж составил всего 1 000 экземпляров.
Специальный штемпель, на оттиске которого изображён каюр, управляющий упряжкой собак, и памятная надпись: "Берингия", "Почта России" изготовила с переводной датой.
Теперь в течение всего периода проведения фестиваля "Берингия", посетив почтовое отделение на улице Ленинская, 60, гости и жители Петропавловска-Камчатского смогут украсить свои открытки или любую почтовую продукцию художественным оттиском.
Специальное гашение - почтовое гашение, организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Производится изготовленным для каждого случая специальным почтовым штемпелем.
"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках. Проводится с 1990 года. В 2025-м гонка стартовала в марте в селе Эссо, каюры прошли 1 425 километров до Усть-Камчатска, сообщает правительство края.
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