В Приморье и на Сахалине за неделю экспорт рыбопродукции вырос в 2,7 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 3 по 9 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 430 партий рыбы и морепродуктов общим весом 27 480,2 т (неделей ранее на экспорт была оформлена 408 партий рыбы и морепродуктов общим весом 10 028 т).

За отчетный период оформлено 278 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 50 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 526 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 94. В Китай оформлено – 380 сертификатов, в Республику Корея – 126, в ЕС – 9, в ЕС через Республику Корея – 11.

Кроме того, оформлено 109 сертификатов формы 2 при импорте.

Должностными лицами отобрано 349 проб от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 12 проб, в рамках мониторинга – 32 пробы и по обращению владельцев продукции – 305 проб.