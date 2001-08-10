16:57, | Новости общества Сахалина и Курил
В Приморье и на Сахалине за неделю экспорт рыбопродукции вырос в 2,7 раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 3 по 9 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 430 партий рыбы и морепродуктов общим весом 27 480,2 т (неделей ранее на экспорт была оформлена 408 партий рыбы и морепродуктов общим весом 10 028 т).
За отчетный период оформлено 278 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 50 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 526 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 94. В Китай оформлено – 380 сертификатов, в Республику Корея – 126, в ЕС – 9, в ЕС через Республику Корея – 11.
Кроме того, оформлено 109 сертификатов формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 349 проб от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 12 проб, в рамках мониторинга – 32 пробы и по обращению владельцев продукции – 305 проб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:18 Сегодня Сахалинец отправится в колонию за то, что сбил пенсионерку на пешеходном переходе
09:58 Сегодня Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержаны 33 пьяных водителя и 37 – без прав
09:57 Сегодня На Сахалине будут судить директора стройфирмы, похитившего у клиентов 24 млн рублей
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
09:16 3 Марта За выходные на Сахалине задержаны 26 пьяных водителей и 44 – без прав
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?