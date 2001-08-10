Представители профессиональных групп из Южно-Сахалинска рассказали, как относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве.
6 из 10 тестировщиков программного обеспечения с готовностью откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий. Ещё 23% подходят к такому типу вакансий избирательно, рассылая резюме лишь на некоторые. Готовность специалистов по тестированию участвовать в профессиональном тестировании при приеме на работу выросла. Очевидно, это следствие высокой конкуренции на рынке труда в этом сегменте IT-сферы. Выпускники онлайн-школ тестировщиков продолжают штурмовать IT.
По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте — дизайнеры: 47% всегда откликаются на вакансии с тестами («Если выполнение тестового задания занимает не более 2-х часов, отсутствуют аналогичные кейсы в портфолио или если тестовое задание оплачивается»), еще 42% — иногда («При моем стаже это лишено смысла: либо нравятся мои предыдущие работы, либо нет. По работам в портфолио обычно вполне можно все понять»). Аналогично поступают редакторы и копирайтеры: 45% всегда откликаются на вакансии с тестовыми заданиями, а 43% делают это время от времени, обычно если задание не занимает много времени. Дизайнеры и авторы текстов сегодня конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом.
Среди менеджеров по продажам примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (38 и 36% соответственно), каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (26%).
Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (55 и 50% соответственно). Лишь 20% разработчиков и 31% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на вакансии, предполагающие вступительные испытания.
Среди PR-менеджеров всегда на профессиональное тестирование соглашаются 30%, 45% — лишь иногда. Каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (25%): «В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой ТГ-канал. Какие еще тестирования?!»
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Время проведения: 17 февраля — 6 марта 2025 года
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