На Сахалине навыки стрельбы совершенствуют расчёты гранатомётов "Пламя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют свои навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий военнослужащие отрабатывают тактические приёмы в ограниченных условиях для стрельбы, при этом выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, а также ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.
Кроме того, с расчётами АГС-17 «Пламя» проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ведению огня на максимально возможных дальностях, как в светлое, так и тёмное время суток.
Особое внимание опытные инструктора уделяют тому, чтобы гранатометчики поражали цель первыми выстрелами.
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