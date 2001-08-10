Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2025
Сейчас 21:41
89,14|96,86
На территории 11 районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность
14:18, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине навыки стрельбы совершенствуют расчёты гранатомётов "Пламя"

На Сахалине навыки стрельбы совершенствуют расчёты гранатомётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют свои навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают тактические приёмы в ограниченных условиях для стрельбы, при этом выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, а также ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.

Кроме того, с расчётами АГС-17 «Пламя» проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ведению огня на максимально возможных дальностях, как в светлое, так и тёмное время суток.

Особое внимание опытные инструктора уделяют тому, чтобы гранатометчики поражали цель первыми выстрелами.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?