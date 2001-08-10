Мэр Поронайского округа Антон Карпуков продолжает выездные приемы в населенные пункты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной прием граждан прошел в пгт Вахрушев. На мероприятии обращения граждан принимали мэр и его заместители, руководитель отделения Социальной защиты, главный врач Поронайской ЦРБ, координатор филиала "Фонда Защитников Отечества" и руководители коммунальных предприятий. Все обращения будут обработаны, жители получат ответы.

Прошлый год в пгт Вахрушев был плодотворным. В 2024 году капитально отремонтировали дворовые территории по улице Почтовой, 6 и улице Школьной, 23 и 26, обновили 9 подъездов. Привели в порядок лестницу, которой ежедневно пользуются школьники, педагоги и родители, провожая детей в детский сад. Еще одна лестница появилась возле ДК "Шахтер". Обновлен актовый зал в Детской школе искусств. У вахрушевцев появился удобный остановочный павильон.

"В этом году вместе с жителями продолжим благоустраивать поселок. В рамках программы инициативного бюджетированию выполним ремонт уличного освещения. Благодаря активному включению жителей в вопросы благоустройства поселок продолжится развиваться", - отметил Антон Карпуков.

Многие проекты реализуются благодаря пристальному вниманию Валерия Лимаренко к комфорту граждан, проживающих в населенных пунктах. Села становятся более комфортными для жизни.