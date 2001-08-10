Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Борьба с пандемией в области" состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 марта. Начало в 14.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Слушатели узнают о специфике работы в условиях строгого противоэпидемического режима, о трудностях, с которыми сталкивались врачи, и о том, как была организована работа госпиталя. Особое внимание будет уделено взаимодействию различных медицинских служб, включая санитарную авиацию и работу многопрофильных бригад врачей.

Встречу проведет Амина Купина - врач-инфекционист высшей категории, заведующая инфекционным отделением Долинской центральной районной больницы. За свои заслуги в борьбе с COVID-19 специалист была удостоена высокой государственной награды - ордена Пирогова.

В марте 2020 года, когда ВОЗ объявила о начале пандемии, на базе Долинской больницы был развернут ковидный госпиталь. Именно здесь под руководством Амины Рифатовны медики региона приобрели бесценный опыт борьбы с новой инфекцией.

Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефонам: +7(4242) 45-25-37, 45-25-38.