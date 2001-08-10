Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2025
Сейчас 18:03
89,57|96,60
8 – 10 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность
17:27, | Новости общества Сахалина и Курил

8 – 10 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность

8 – 10 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8-10 марта - лавиноопасно на территории Невельского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?