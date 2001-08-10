Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2025
Сейчас 18:03
89,57|96,60
8 – 10 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность
16:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Каждый четвертый мужчина в Южно-Сахалинске знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Каждый четвертый мужчина в Южно-Сахалинске знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Забыть про 8 Марта — все равно что забыть про день свадьбы. Какие праздники действительно важны в браке? В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города, состоящие в браке.

Главные праздники, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — День рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы.

В Южно-Сахалинске 66% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидятся 50%. Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 16% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как оказалось, для горожанок не имеют особого значения.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом.

40% мужчин и 32% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. Однако их вторые половины скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 13% женщин и 29% мужчин, оставшихся без поздравлений.

_______________

Время проведения: 25 февраля — 5 марта 2025 года

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?