В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исследователи Дальневосточного федерального университета прибыли в воздушную гавань областного центра, чтобы выяснить: реально ли аккумулировать естественный холод для кондиционирования помещений. Опытным путём они изучают сроки хранения снега, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Специалисты технической дирекции аэровокзального комплекса предлагают использовать расплавленный снег для охлаждения кабинетов авиатерминала летом. Так, с помощью одной тонны осадков можно обеспечить час работы кондиционера мощностью 92,2 кВт. Этого достаточно, чтобы поддерживать комфортный температурный режим в помещениях площадью 860 квадратных метров.

Чтобы закрыть потребность в постоянном охлаждении авиагавани на протяжении четырёх месяцев, с июня по сентябрь, необходимы более 4 000 тонн снега. Сформировать запас планируют, оборудовав открытое хранилище. Туда в течение всего осенне-зимнего периода будут свозить кубы снега, полученные в результатах расчистки привокзальной площади, подъездов к терминалу и парковочных мест.

Медленное таяние разработчики проекта предлагают обеспечить при помощи утеплителей: опилок или вспененного полиэтилена. Их эффективность и проверяют исследователи Энергетического департамента ДВФУ. Для эксперимента на территории воздушной гавани сформировали 10 сугробов, используя разные теплоизоляционные покрытия. Измерив плотность и температуру снега при укладке, учёные теперь раз в месяц проверяют изменение показателей. Каждый день при помощи видеофиксации контролируют, с какой скоростью и интенсивностью сугробы тают.

На основании результатов исследования, специалисты разработают методику по расчёту сроков хранения снега и создадут рекомендации по формированию полигона. Оборудование хранилища с эффективной теплоизоляцией позволит аэровокзальному комплексу сократить количество вредных выбросов и потребляемых энергоресурсов.

«Если эксперимент даст положительные результаты, аэровокзал «Южно-Сахалинск» первым в России начнёт аккумулировать естественный холод для кондиционирования. Сейчас этот опыт даже за границей распространён слабо. Плавленый снег для охлаждения помещений используют в аэропортах Осло (Норвегия) и Син-Читосэ (Япония). У нас есть все необходимые условия для запуска этого экологичного проекта: сахалинская зима богата на метели, а вблизи аэровокзального комплекса есть пространства, которые подойдут под оборудование хранилища, резервуаров для сбора талой воды и её фильтрации», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Масштабные исследования будут идти в аэровокзале Южно-Сахалинска до конца августа этого года. Анализ результатов – до декабря. Далее техническим специалистам предстоит проработать схему естественного холодоснабжения терминала и обустроить хранилище на основании полученных рекомендаций.