Сахалинцы в 2024 году чаще жаловались в Банк России на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане в 2024 году направили в Банк России 600 жалоб. Это на четыре обращения меньше, чем в 2023 году. Островитяне чаще жаловались на банки и активнее сообщали о мошенничестве. При этом число жалоб на микрофинансовые организации существенно сократилось, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Большая часть обращений (473) касалась работы кредитных организаций. Количество претензий в отношении банков по сравнению с 2023 годом увеличилось на 29%. Жалобы были связаны с потребительским кредитованием, ипотекой, обслуживанием расчетных счетов и банковских карт.

Число обращений, которые касались работы микрофинансовых организаций, уменьшилось втрое — с 158 до 53. При этом в прошлом году регулятор не получил от сахалинцев ни одной жалобы на навязывание дополнительных платных услуг.

Количество жалоб на мошенничество в регионе выросло в 2,3 раза: за 2024 год зафиксировано 55 таких претензий. Чаще всего жители области сообщали о применении методов социальной инженерии, заключении кредитных договоров и списании денежных средств третьими лицами.

«Злоумышленники могут оформлять кредиты на жертв, получив их персональные данные. Нередко и сами люди берут большие займы под давлением мошенников, а затем переводят их на неизвестные счета. Чтобы предотвратить подобные ситуации, с 1 марта введен новый механизм защиты. Теперь любой человек может установить самозапрет на выдачу кредитов и займов в банках и МФО. Это уже можно сделать на Госуслугах», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.