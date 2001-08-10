В 2024 году в Сахалинской области досрочно назначили страховую пенсию более, чем трем тысячам жителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы и курильчане могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, так как работают в особых природно-климатических условиях. В 2024 году Отделение Социального фонда России по Сахалинской области досрочно назначило страховую пенсию по старости 3 383 жителям региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе ОСФР по Сахалинской области.
В 2025 году выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в 1970 году – в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1965 – в 60 лет.
Для назначения страховой пенсии по старости досрочно необходимо соблюдение трех условий:
– достижение пенсионного возраста;
– наличие необходимого стажа (не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин, из них не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях);
– наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 30.
«Важно отметить, что “нестраховые” периоды включаются в стаж в соответствии с законодательством. Например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии по призыву и иная военная и приравненная к ней служба, уход за гражданином с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет», — уточнила заместитель управляющего Отделения СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
Периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ и пребывания в добровольческом формировании, если они непосредственно следовали за работой в районе Крайнего Севера или приравненных к ним местностях учитываются в «северный» стаж. При этом периоды участия в специальной военной операции засчитываются в стаж в двойном размере.
Существуют категории граждан, для которых предусмотрены особые льготы. Например, сахалинки, родившие двух и более детей и имеющие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера и не менее 17 лет стажа в районах, приравненных к Крайнему Северу и 20 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета можно получить на портале госуслуг. Они содержат информацию о продолжительности стажа и количестве пенсионных коэффициентов, а также об учтенных периодах трудовой деятельности и размере перечисленных работодателями страховых взносах.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Сахалинской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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