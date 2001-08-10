Почти треть жителей ДФО следят за новостями о ставках по вкладам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно опросу, проведенному ВТБ, 28% дальневосточников следят за новостями о вкладах и ставках на них. Более половины жителей ДФО отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 19% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

По данным аналитиков ВТБ, 46% дальневосточников отдают предпочтение размещению вкладов на сумму до 100 тыс рублей, 42% выбирают для себя диапазон 100 – 500 тыс руб, 8% готовы разместить от 500 тыс до 1 млн руб, и 4% свыше 1 млн руб.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках для дальневосточников являются банковские сайты (49%) и интернет-СМИ (34%). Банковские рассылки читают 43% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 28%, а 26% респондентов читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 21% аудитории, а телеграм-каналы и блоги – 36%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают почти половина россиян, а 37% респондентов время от времени встречают такие новости.

Более половины опрошенных дальневосточников считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. 21% жителей ДФО отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, 24% признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На восприятие привлекательности вкладов для дальневосточников больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (40%) и сообщения о росте процентных ставок (33%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (26%), советы экспертов о выгоде вкладов (17%).

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*Опрос проведен ВТБ 24 февраля – 3 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.