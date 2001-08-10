Тихоокеанское
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09:12, | Новости общества Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине 13 автомобилей доставлены на штрафстоянку

За сутки на Сахалине 13 автомобилей доставлены на штрафстоянку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 148 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 3 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 9 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 7 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- 2 пешехода - нарушивших ПДД;

- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 13 автомобилей.

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