За сутки на Сахалине 13 автомобилей доставлены на штрафстоянку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 148 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 3 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 9 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;
- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 7 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 2 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;
- 2 пешехода - нарушивших ПДД;
- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 13 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня За сутки на Сахалине 13 автомобилей доставлены на штрафстоянку
08:56 Сегодня ВТБ: предприниматели в четыре раза увеличили расчеты с самозанятыми
09:30 Сегодня Более 460 сахалинских семей получают в этом году ежемесячную выплату из средств материнского капитала
10:27 Сегодня У сахалинского мыса Свободный произошло землетрясение
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
13:40 27 Февраля Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
17:25 28 Февраля В Сахалинской области прошел единый день приёмов по вопросам получения выплат участниками СВО и их семьями
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Сахалинцев приглашают на книжную выставку
- 12:39 4 Марта На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках
- 12:58 3 Марта В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?