В поронайской школе №1 торжественно открыли Год защитника Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла сегодня в школе №1 Поронайска. Участниками мероприятия стали учащиеся, педагоги, родители. Вели праздник представители юнармейского движения.
Ведущие отметили, что Год защитника Отечества – не просто временной отрезок, а знак сплоченности нации и проявления патриотизма. Он олицетворяет искреннюю признательность тем, кто в прошлом и настоящем стоит на страже суверенитета и безопасности страны. Это особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественность момента была подчеркнута исполнением присутствующими гимна России.
К участникам мероприятия обратилась директор школы Александра Скрипник. Руководитель учреждения подчеркнула, что школа – это место, где дети не только получают знания, но место, где подрастающее поколение учится быть гражданами своей страны.
В течение года в школе пройдут многочисленные мероприятия, посвященные воинам Отечества – уроки мужества, встречи с ветеранами и военнослужащими, конкурсы сочинений, рисунков, спортивные соревнования.
- Мы будем говорить не только о прошлом, но и о будущем – каким должно быть наше Отечество, какую роль в его защите будете играть именно вы. Ведь сегодня защитник Отечества – это не только человек с оружием в руках, это ученый, врач, инженер, учитель, - отметила Александра Скрипник.
Чтобы отдать дань уважения и благодарности, учащиеся подготовили творческие выступления. Со сцены прозвучали песня о Родине и стихи о защитниках Отечества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" признан одним из лучших аэропортов страны
16:44 Сегодня На территории двух районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель
13:35 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
11:20 Сегодня Сахалинским коммунальщикам за сутки поступило 19 заявок на повреждение трубопроводов
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
15:51 30 Января На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги
15:44 31 Января Сахалинцев на "Лыжню России" доставят на бесплатных автобусах
09:12 31 Января Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
Выбор редакции
- 13:35 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
- 12:21 Вчера Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу
- 11:01 4 Февраля В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино"
- 09:51 3 Февраля Сахалинцев приглашают на День российской науки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?