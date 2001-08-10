В поронайской школе №1 торжественно открыли Год защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла сегодня в школе №1 Поронайска. Участниками мероприятия стали учащиеся, педагоги, родители. Вели праздник представители юнармейского движения.

Ведущие отметили, что Год защитника Отечества – не просто временной отрезок, а знак сплоченности нации и проявления патриотизма. Он олицетворяет искреннюю признательность тем, кто в прошлом и настоящем стоит на страже суверенитета и безопасности страны. Это особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественность момента была подчеркнута исполнением присутствующими гимна России.

К участникам мероприятия обратилась директор школы Александра Скрипник. Руководитель учреждения подчеркнула, что школа – это место, где дети не только получают знания, но место, где подрастающее поколение учится быть гражданами своей страны.

В течение года в школе пройдут многочисленные мероприятия, посвященные воинам Отечества – уроки мужества, встречи с ветеранами и военнослужащими, конкурсы сочинений, рисунков, спортивные соревнования.

- Мы будем говорить не только о прошлом, но и о будущем – каким должно быть наше Отечество, какую роль в его защите будете играть именно вы. Ведь сегодня защитник Отечества – это не только человек с оружием в руках, это ученый, врач, инженер, учитель, - отметила Александра Скрипник.

Чтобы отдать дань уважения и благодарности, учащиеся подготовили творческие выступления. Со сцены прозвучали песня о Родине и стихи о защитниках Отечества.