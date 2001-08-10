Жители Южно-Сахалинска рассказали о главных факторах при выборе работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главным фактором для респондентов при выборе работы остается высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.
Главный фактор для жителей Южно-Сахалинска при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (50%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (33%). Перспективы карьерного роста важны для 28% соискателей, для 26% — комфортная психологическая обстановка. 20% обращают внимание на расположение места работы, 14% — на перспективы личностного роста. Для 13% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 10% — прозрачные процессы в компании. Для 7% важно наличие компенсационного пакета.
Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.
Граждане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.
Чем выше доход у респондентов, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тыс. руб. больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.
Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (82%), удобное расположение места работы (53%) и адекватность начальства (40%).
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Время проведения: 23—30 января 2025 года
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