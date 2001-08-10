Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ открыл точку обслуживания в Аниве. Она разместилась в детской школе искусств по ул. Калинина, д. 41а, рядом со школой им. Д.Ю. Плотникова. Вблизи расположены остановка общественного транспорта и парковка. Сотрудники банка ждут клиентов во вторник и четверг с 9:30 до 13:00.

Здесь можно выпустить зарплатные и кредитные карты, подключить ВТБ Онлайн, программу лояльности, оформить вклады, кредиты и страховки. Специалисты проконсультируют по финансовым вопросам, в том числе по программе долгосрочных сбережений и инвестиционным продуктам.

«В Аниве мы открыли седьмую по счету точку продаж ВТБ в регионе. Несмотря на рост популярности онлайн-обслуживания, возможность прийти и лично пообщаться со специалистом остается востребованной. Поэтому банк расширяет и обновляет свою сеть в регионах. Мы будем стараться сделать каждое посещение наших офисов максимально комфортным для клиентов, а сотрудничество с банком – выгодным», – сказала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

«Предоставление социально-ориентированных условий кредитования и специальных предложений по государственным программам поддержки разных категорий граждан позволяют расширить круг лиц, способных воспользоваться финансовыми инструментами и улучшить свое благосостояние. Открытие офиса ВТБ в Аниве повысит доступность финансовых услуг для жителей округа и сделает их получение более удобным» , - подчеркнула мэр округа Анива Светлана Швец.

Сейчас в области уже работают пять офисов в городах Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск и две удаленные точки обслуживания в Невельске и Аниве. Жителям Сахалина доступны 48 банкоматов ВТБ.

Жители города Анивы, сел Троицкое и Ново-Троицкое могут заказать доставку продуктов ВТБ, в том числе Единую карту сахалинца. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка, и выездной сотрудник прибудет в удобное для клиента место, выдаст карту, оформит кредит или вклад и даст необходимые консультации. В этом году банк планирует расширить географию сервиса доставки на острове до 14 населенных пунктов.

Фото: ВТБ