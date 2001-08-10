От жителей Мицулёвки ждут заявок на подключение к сетевому газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В населенном пункте построена и введена в эксплуатацию газопроводная сеть. С начала 2025 года 32 семьи стали обогревать свои домовладения экологичным топливом. В ближайшее время еще три мицулевских домовладения на улицах Рабочая и Железнодорожная будут подключены к сетевому газопроводу, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Жительница села Ирина отмечает, что газоснабжение в частном доме — это прежде всего уют, комфорт и экономия семейного бюджета. Природный газ обладает преимуществами по сравнению с дровами, углём или электричеством. Учитывая цены, становится ясно, что природный газ является самым выгодным топливом.
На сегодняшний день домовладельцы обращаются за техническими условиями для подключения к системе газоснабжения. Идет планомерная работа по присоединению абонентов. Всего в Анивском районе в планах на текущий год присоединить больше 300 домовладений.
— По соглашению с компанией «Газпром» при поддержке губернатора Валерия Игоревича Лимаренко мы добились того, чтобы Мицулевка была газифицирована раньше установленных программой газификации сроков. Одним из условий опережающей работы стало то, что сельчане проявят активность и заключат договоры на технологическое присоединение. И благодаря совместным усилиям нам удалось этого добиться, -— рассказала мэр округа Светлана Швец.
Для заключения договоров на технологическое присоединение необходимо обращаться в отдел по работе с клиентами компании «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» в г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 246 А. Для консультации по строительству внутридомового газового оборудования и подключению к сетям газораспределения можно обратиться к специалистам администрации района по номеру телефона 8 (42441) 4-17-31.
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