Тихоокеанское
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14:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго начинает реконструкцию системообразующей ЛЭП

Сахалинэнерго начинает реконструкцию системообразующей ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» проводит закупочные процедуры на выполнение работ по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Углезаводская», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Данная магистральная ЛЭП входит в единую системообразующую сеть 220 кВ Сахалинской области. Линия обеспечивает межсистемную связь и перетоки мощности между крупнейшими электростанциями Сахалина - Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинская ТЭЦ, а также обеспечивает электроснабжение Долинского и Томаринского районов.

Существующая воздушная линия электропередачи спроектирована в 60-е годы прошлого века, с действующими нормативами  по толщине стенки гололеда от 10 до 25 мм. На сегодняшний день, с учетом опыта эксплуатации и исследований в области расчетных климатических нагрузок,  фактическая стенка гололеда в районе расположения ЛЭП в разы превышают проектные параметры и составляют от 40 мм и выше.

Для повышения надежности системообразующей ЛЭП установят новые опоры, более стойкие к воздействию неблагоприятных внешних факторов, уменьшат расстояние между ними и заменят провода на устойчивые к обледенению. Кроме того, смонтируют современную систему мониторинга гололедных нагрузок и состояния проводов, которая будет работать от солнечных батарей и передавать данные о температуре, ветре и натяжении проводов. Это позволит повысить контроль за работой ЛЭП, что гарантирует безопасную и надежную работу линии в любых условиях.

Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона.

Реконструкция линии пройдет в несколько этапов. В 2025 году энергетики планируют заменить участок ЛЭП протяженностью свыше 11 километров, который пролегает в труднодоступной горной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда.

Источники финансирования проекта – средства РусГидро и Сахалинэнерго.

Напомним, необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений. Главная цель программы – значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области.

Всего в рамках ПОУРЭК будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА.

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