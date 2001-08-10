Сахалинэнерго начинает реконструкцию системообразующей ЛЭП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» проводит закупочные процедуры на выполнение работ по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Углезаводская», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Данная магистральная ЛЭП входит в единую системообразующую сеть 220 кВ Сахалинской области. Линия обеспечивает межсистемную связь и перетоки мощности между крупнейшими электростанциями Сахалина - Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинская ТЭЦ, а также обеспечивает электроснабжение Долинского и Томаринского районов.
Существующая воздушная линия электропередачи спроектирована в 60-е годы прошлого века, с действующими нормативами по толщине стенки гололеда от 10 до 25 мм. На сегодняшний день, с учетом опыта эксплуатации и исследований в области расчетных климатических нагрузок, фактическая стенка гололеда в районе расположения ЛЭП в разы превышают проектные параметры и составляют от 40 мм и выше.
Для повышения надежности системообразующей ЛЭП установят новые опоры, более стойкие к воздействию неблагоприятных внешних факторов, уменьшат расстояние между ними и заменят провода на устойчивые к обледенению. Кроме того, смонтируют современную систему мониторинга гололедных нагрузок и состояния проводов, которая будет работать от солнечных батарей и передавать данные о температуре, ветре и натяжении проводов. Это позволит повысить контроль за работой ЛЭП, что гарантирует безопасную и надежную работу линии в любых условиях.
Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона.
Реконструкция линии пройдет в несколько этапов. В 2025 году энергетики планируют заменить участок ЛЭП протяженностью свыше 11 километров, который пролегает в труднодоступной горной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда.
Источники финансирования проекта – средства РусГидро и Сахалинэнерго.
Напомним, необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений. Главная цель программы – значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области.
Всего в рамках ПОУРЭК будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА.
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