На камчатском вулкане Безымянный ученые наблюдают свечение купола и сход раскаленных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские ученые отмечают возросшую активность вулкана Безымянный. По их наблюдениям, за короткое время в районе исполина произошло почти девять десятков сейсмособытий, сообщает ТК "41 Регион", ссылаясь на Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «ЕГС РАН».

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 87 сейсмических события. В темное время суток наблюдается сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана и свечение купола», — говорят эксперты.

Напомним, в ближайший месяц возможно извержение вулкана Безымянный. Это событие может сопровождаться интенсивным пеплопадом, который рискует затронуть Усть-Камчатский, Мильковский и Быстринский округа.