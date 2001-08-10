Работодатели из Южно-Сахалинска рассказали, как оправдываются непунктуальные сотрудники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самое популярное объяснение опозданий на работу — пробки на дорогах. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Южно-Сахалинска.

Самым частым оправданием опозданий на работу, по словам эйчаров, являются пробки (26% опрошенных). Даже не оправдание, а честная констатация факта, — «проспал» — на втором месте с 16% голосов. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 7% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 6% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (5%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%).

Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, — забывчивость («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился...»), романтичность («Засмотрелся на рассвет»), фобии («Испугался вставать»), рассеянность («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и ситуации, подстроенные хвостатыми («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).

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Время проведения: 12 января — 3 февраля 2025 года