В 10 районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 - 7 февраля 2025 года - лавиноопасно на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского, Смирныховского, Углегорского, Анивского, Макаровского районов и в городе Южно-Сахалинск, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
В администрации указанных муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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