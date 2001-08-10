В Южно-Сахалинске все объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Циклон, обрушившийся на остров уже второй раз, не остановил работу водоканала. Все объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Водоканал.

Как и на прошлой неделе, сотрудники предприятия подготовились к циклону заранее. На всех объектах предприятия обеспечены дежурства ответственных сотрудников. Подготовлены резервные источники энергоснабжения и необходимый запас топлива и реагентов.

Осложняют работу аварийно-восстановительных бригад затрудненные проезды. Сотрудникам кроме своих непосредственных обязанностей по ремонтным работам приходится брать на себя функционал по расчистке доступа к местам повреждения. Дело осложняет тяжелый мокрый снег.

Как рассказал мастер аварийно-восстановительной бригады «РВК-Сахалин» Евгений Аладин, работавший сегодня на устранении засора на канализационных сетях на ул.Пуркаева, работы заняли ощутимо больше времени, чем обычно.

«Добираемся до места, затем приходится нашим ребятам раскапывать снег, чтобы подобраться к сетям. И только потом удается приступить к восстановительным работам», - рассказывает он.

Бригады компании работают по заявкам горожан. Сегодня таких у специалистов компании в работе 17. В первую очередь ресурсы направляются на устранение повреждений в социально значимых объектах. Кроме того, им предстоит обеспечить исправное состояние водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

По информации диспетчерской службы «РВК-Сахалин», больше всего в эти дни от горожан поступает жалоб на засоры системы водоотведения. В водоканале отмечают, что в большинстве случаев это последствия небрежного отношения к канализации самих горожан и призывают относиться к правилам ее использования внимательнее.

Круглосуточно продолжает работа диспетчерская служба предприятия. Получить информацию, а также сообщить о неполадках можно по телефонам диспетчерской службы «РВК-Сахалин»: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.