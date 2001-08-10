На Сахалине водители, попавшие в трудную ситуацию из-за метели, могут обратиться за помощью в автоинспекцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порывистый ветер, осадки в виде снега, ограничение видимости все эти факторы неблагоприятно влияют на дорожную обстановку. Несмотря на сложные погодные условия, сотрудники Госавтоинспекции несут службу, обеспечивают безопасность дорожного движения и находятся в состоянии повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в региональной ГАИ.

Водители попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру телефона 8(4242)789-497.