Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2025
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15:59, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине водители, попавшие в трудную ситуацию из-за метели, могут обратиться за помощью в автоинспекцию

На Сахалине водители, попавшие в трудную ситуацию из-за метели, могут обратиться за помощью в автоинспекцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порывистый ветер, осадки в виде снега, ограничение видимости все эти факторы неблагоприятно влияют на дорожную обстановку. Несмотря на сложные погодные условия, сотрудники Госавтоинспекции несут службу, обеспечивают безопасность дорожного движения и находятся в состоянии повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в региональной ГАИ.

Водители попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру телефона 8(4242)789-497.

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