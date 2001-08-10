Сахалинцев предупреждают о распространении фейков о цифровом рубле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители островного региона стали получать в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения о цифровом рубле. В видеороликах и постах людей пугают тем, что на цифровую форму рубля всех якобы переведут принудительно, и призывают сахалинцев писать отказы от использования этой формы денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Отказ от наличных денег из-за цифрового рубля и принудительный перевод всех граждан на цифровые рубли — мифы. Эта информация не соответствует действительности. Авторы подобных сообщений подкрепляют свои тексты различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют отношения к цифровому рублю или вырваны из контекста. Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации. Например, сайтом Банка России, где есть специальный раздел, посвященный цифровому рублю», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

В Отделении Банка России по Сахалинской области напомнили, что цифровые рубли выпускаются в дополнение к наличным и безналичным средствам платежа. Решение об открытии счета цифрового рубля остается за гражданином.

Автоматически такой счет открываться не будет, и за человека его открыть невозможно. Если гражданин посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он не будет открывать такой счет. Поэтому никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями заполнять и относить куда-либо не нужно, в том числе в МФЦ: они не связаны с открытием счетов цифрового рубля.

Открыть кошелек со счетом цифрового рубля человек сможет только при желании и только через мобильное приложение своего банка.