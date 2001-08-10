Сахалинцев предупреждают о распространении фейков о цифровом рубле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители островного региона стали получать в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения о цифровом рубле. В видеороликах и постах людей пугают тем, что на цифровую форму рубля всех якобы переведут принудительно, и призывают сахалинцев писать отказы от использования этой формы денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Отказ от наличных денег из-за цифрового рубля и принудительный перевод всех граждан на цифровые рубли — мифы. Эта информация не соответствует действительности. Авторы подобных сообщений подкрепляют свои тексты различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют отношения к цифровому рублю или вырваны из контекста. Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации. Например, сайтом Банка России, где есть специальный раздел, посвященный цифровому рублю», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
В Отделении Банка России по Сахалинской области напомнили, что цифровые рубли выпускаются в дополнение к наличным и безналичным средствам платежа. Решение об открытии счета цифрового рубля остается за гражданином.
Автоматически такой счет открываться не будет, и за человека его открыть невозможно. Если гражданин посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он не будет открывать такой счет. Поэтому никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями заполнять и относить куда-либо не нужно, в том числе в МФЦ: они не связаны с открытием счетов цифрового рубля.
Открыть кошелек со счетом цифрового рубля человек сможет только при желании и только через мобильное приложение своего банка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
09:12 Сегодня В Сахалинской области открыто больше тысячи вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей
09:22 Сегодня На сахалинских ЛЭП, поврежденных непогодой, ведутся восстановительные работы
09:31 Сегодня 130 нарушений ПДД пресечено за сутки на Сахалине
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
15:51 30 Января На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги
14:24 29 Января МТС запустила LTE в окрестностях самой знаменитой бухты Сахалина
15:44 31 Января Сахалинцев на "Лыжню России" доставят на бесплатных автобусах
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
Выбор редакции
- 12:21 Сегодня Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу
- 11:01 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино"
- 09:51 3 Февраля Сахалинцев приглашают на День российской науки
- 13:52 31 Января На Сахалине подвели итоги "XXVIII Чеховских чтений"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?