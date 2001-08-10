Экспортный рейтинг Почты России в 2024 году возглавили США, Китай и Беларусь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта России подвела итоги экспорта прошлого года. Первое место по объёмам отправлений заняли США, вторым по числу посылок стал Китай. Расширив в прошлом году географию экспорта, Почта начала доставлять посылки в 152 страны, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
Пятёрку самых популярных стран для экспорта с Почтой в 2024 г. составили США, Китай, Беларусь, Казахстан и Израиль. В десятку, помимо упомянутых направлений, вошли Германия, Великобритания, Армения, Франция и Сербия. 38% почтового экспорта в 2024 г. шло из Москвы. Основным форматом экспортных отправлений остаются посылки — на них пришёлся 41% трафика, их по популярности почти догнали мелкие пакеты — 37%.
В категориях отправлений традиционно лидируют одежда и обувь. Из других распространённых экспортных товаров 2024 г. — косметика, пищевые добавки, настольные игры и продукция для отдыха. В числе самых необычных отправлений были ночники в виде монгольфьера, пигменты и оборудование для перманентного макияжа, сухари, алтайские варганы, камни для стоунтерапии и искусственные ёлки.
В прошлом году Почта открыла доставку в 24 страны. Компания существенно расширила число направлений в Африке — добавилась 21 страна континента — а также Новая Зеландия, Каймановы и Бермудские острова.
«Почта помогает российским предпринимателям и производителям расширять географию доставки и масштабировать бизнес. А упрощённая процедура декларирования и единый личный кабинет для местных и международных отправок позволяет запустить экспорт в пару кликов», — прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
С 1 января 2025 г. перестали взиматься вывозные пошлины с привязкой к курсу рубля, введённые в конце 2023 г. Отправлять посылки за границу с Почтой теперь снова можно в упрощённом режиме с оформлением таможенной декларации CN23 в личном кабинете экспортёра.
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