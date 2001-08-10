В Сахалинской области открыто больше тысячи вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии в Сахалинской области и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.

На начало 2025 года в Сахалинской области было открыто больше тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 100 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 81,2 тыс. рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (7% от всех вакансий с доходом 100 тыс. руб.), водителям (6%), продавцам-консультантам, продавцам-кассирам (5%) и машинистам (4%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 100 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 8%), «Продукты питания» (5%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 4%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Сахалинской области, январь - февраль 2025 года:

- начальник канцелярии, от 168 000 ₽ на руки;

- руководитель структурного подразделения, от 150 000 до 300 000 ₽ на руки;

- специалист по информационной безопасности, 150 000 ₽ на руки;

- юрист, до 130 000 ₽ на руки;

- инспектор по кадрам, от 127 000 ₽ на руки;

- бухгалтер, от 110 000 ₽ на руки;

- администратор гостиницы, от 110 000 ₽ на руки;

- техник-электрик, от 100 000 до 150 000 ₽ на руки;

- администратор магазина, от 100 000 до 150 000 ₽ на руки;

- ученый секретарь, от 106 000 ₽ на руки.